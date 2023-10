Rigueurs carcérales : « Si les juges faisaient un stage en prison », Amsatou Sow Sidibé

Selon la Présidente du parti Car Leneen, Professeur des universités et femme politique sénégalaise, « la prison est un lieu qui abîme. Je ne cesse de le rabâcher, depuis des dizaines d’années ». Aussi demande-t-elle que « les juges, au cours de leur formation, fassent un stage en prison pour quelques jours. Cela permettra de mieux appréhender les rigueurs de la prison et évitera les multiples mandats de dépôt décernés comme de petits pains ». Tout Sénégalais épris de justice, ajoute la candidate à la Présidentielle 2024, doit s’intéresser à ce monde carcéral. Le contrôle judiciaire, le bracelet électronique pourraient servir d’alternative à la prison dont les pensionnaires perdent tout espoir et sont capables de commettre bien pire.