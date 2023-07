Révision de la Constitution : Macky Sall convoque les députés de Benno Bokk Yakaar, ce mardi, au Palais

Le Président de la République a convoqué, ce mardi, les députés de Benno Bokk Yakaar, au Palais à 16 heures. Selon ‘’SourceA’’ qui donne la nouvelle dans sa parution de ce mardi, les députés concernés ont été informés depuis dimanche dernier. Pour cette rencontre, Macky Sall tient à préparer ses poulains, avant la saisine de l’Assemblée nationale sur certaines conclusions du dialogue national inclusif, notamment sur la révision de la Constitution, précisément sur les lois modifiant le Code électoral et le Code pénal. A en croire nos confrères, Macky Sall ne veut pas traîner avec les conclusions du dialogue national inclusif. Si le Conseil des ministres a adopté, mercredi dernier, les projets de loi portant révision de la Constitution, celui modifiant le Code électoral et celui modifiant le Code pénal, la saisine de l’Assemblée est imminente pour voter les lois qui permettront, entre autres, à Karim Wade et à Khalifa Sall d’être réhabilités.