Révélations de Mame Mbaye Niang sur les 120 parrains d’Amadou Ba : « 92 ne le soutiennent plus »

Mame Mbaye Niang, le ministre du Tourisme et des Loisirs, a exprimé des critiques envers Amadou Ba, candidat à la présidentielle de son camp. Dans une interview accordée à Dakaractu ce 20 janvier, Mame Mbaye Niang a abordé plusieurs sujets sensibles, notamment les agissements et l’influence des élus locaux dans le processus politique. L’interview révèle ses pensées sur la situation politique actuelle et sur les figures clés de son camp. Concernant sa relation avec le premier ministre Amadou Ba, Mame Mbaye Niang précise : « Je ne suis pas ici pour combattre Amadou Ba, du moins, je ne le combats pas pour le moment. Par contre, s’il décide de m’attaquer, je dirai ce que je pense vraiment. Pour l’instant, je tiens à ma parole. Personne ne m’empêchera de dire ce que je pense du pays.. » Déclare-t-il. Mame Mbaye Niang exprime ensuite des inquiétudes quant à l’influence de certains individus autour du président Macky Sall : “Retenez bien ce que je vais vous dire. Là où certains veulent amener le président n’est pas la bonne voie. Le président a tellement fait pour le pays que son départ doit se faire de la meilleure des manières. Ceux qui tournent autour de lui le défendent pour leur propre intérêt. De plus, ils n’étaient pas là lorsque nous avons débuté le combat. Et c’est à cause de ces gens que notre image a été ternie. Car les personnes avec leurs manigances autour du président sont malhonnêtes. Il faut comprendre que ma position actuelle est partagée par beaucoup d’autres dans notre camp. Sachez que je ne suis pas le seul à défendre la position que je présente devant vous.” Enfin, il aborde la question de la fidélité des élus locaux qui ne soutiendraient plus Amadou Ba, et demande à certains membres de son camp de prendre la parole publiquement : “Je comprends que certains n’ont pas l’habitude de prendre la parole, mais je vous en prie, exprimez-vous comme moi. Je vous ai dit tout à l’heure que parmi les 120 maires qui ont parrainé sa candidature, 92 d’entre eux ne le soutiennent plus. On sait tous qu’il fait de fausses promesses. Il peut promettre une chose à un individu et la même à un autre, et ils finissent tous par comprendre que ces promesses ne sont que tromperies. Sachant que vous êtes en échec, il se permet de dire qu’on doit exclure Mame Mbaye Niang. C’est toi qui devrais être exclu.. » Révèle Mame Mbaye Niang.