Retrait des fiches de parrainage : Dr Babacar Diop dénonce un manque d’organisation

La Direction générale des Élections est l'attraction du jour. Candidats et mandataires des partis et coalitions convergent vers ce lieu pour retirer les fiches de parrainage. Convoqués depuis 10 h, ces derniers sont toujours en attente. Ainsi, les candidats à la candidature, comme le Dr Babacar Diop, dénoncent un manque d’organisation sur les ondes d’iRadio.« Il y a des manquements. Ce qui explique le retard dans la procédure. Déjà, nous avons reçu la publication de l’arrêt du ministre de l’Intérieur un peu tard. En plus de cela, il y a un communiqué vague qui a été publié convoquant ainsi les mandataires ce 29 septembre 2023 à 10 h. Nous sommes là à attendre depuis ce matin », se désole le candidat à l’élection présidentielle de 2024.