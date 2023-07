Retrait de l’article 87 : Les dessous de la reculade de Macky Sall

Le projet de loi portant révision de la Constitution en son article 87 qui permettrait au Président Macky Sall de dissoudre l’Assemblée nationale a été retiré du circuit avant même son vote. Le chef de l’Etat a fait marche arrière en retirant le projet de loi portant révision de la Constitution en son article 87. D’après L’OBS, il a été dissuadé par « ses » députés. A l’ouverture, hier, de la session extraordinaire de l’Assemblée nationale devant permettre aux députés de la 14e Législature de se pencher sur le projet de loi 12-2023 modifiant la loi 2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral et la révision de l’article 87 de la Constitution, le groupe parlementaire a pris en considération cette vague de contestations. Il a annoncé avoir demandé le retrait du projet de loi portant modification de l’article 87 de la Constitution. «Nous ne voyons pas l’opportunité d’une modification de l’article 87 de la Constitution. C’est pourquoi nous avons demandé au Gouvernement de retirer le texte. Le président de la République qui a été à l’écoute de son groupe a donc décidé de retirer l’article», a déclaré le député de la majorité Malick Diop. Comment sont-ils parvenus à convaincre Macky Sall Pour le Docteur Malick Diop, il n’y a rien de particulier dans la mesure où le président de la République est à l’écoute des députés en général et ceux de la majorité en particulier. «Il consulte sa majorité sur tous les éléments qui concernent les textes de loi», dit-il. Pour faire adhérer le chef de l’Etat à leur suggestion, les députés ont insisté, au cours de leurs discussions, sur le contexte politique actuel et la nécessité de maintenir apaisé le climat social. De plus, ils ont estimé qu’un exposé plus intelligible des motifs de cette modification et une étape d’explications aux populations déroulée dans des circonstances mieux sereines n’auraient pas engendré cette polémique «inutile» et «inappropriée». «Les avis étaient partagés, mais la plupart des députés de la majorité ont trouvé opportun de ne pas inscrire, pour l’instant, l’article 87 afin d’éviter une déstabilisation dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques», ajoute le parlementaire. Les bases des pourparlers entre le Président Macky Sall et sa majorité ont été jetées la semaine dernière. Reçus au Palais mardi 11 juillet, les députés du Groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar se sont engagés à voter tous les projets de loi déposés par l’Exécutif, en application des accords issus du dialogue politique national. Pendant les 7 heures d’échanges, plusieurs points ont été évoqués, notamment le projet de révision de la Constitution. Ils lui ont fait part de leurs recommandations qu’ils ont justifié. «Après cela, le Président nous a mis en rapport avec le ministre de la Justice, Garde des Sceaux pour poursuivre les discussions parce qu’il devait voyager durant le week-end», énonce le président du groupe parlementaire Benno bokk yaakaar, Oumar Youm. En se rendant alors hier à l’ouverture de la session extraordinaire de 15 jours, les députés de la majorité savaient déjà que cet article allait être retiré.