Retrait de 355 millions F CFA : l’ancien ministre Matar Bâ mouillé par son directeur de cabinet

Trois personnalités - Ibrahima Ndao (ex-directeur de cabinet du ministre des Sports), El Hadji Djiby Ndiaye (directeur des Finances et de la Performance de la Lonase) et Abdoulaye Kairé (DG de Junior Trading) - ont été inculpées et placées sous contrôle judiciaire après leur présentation au Pool judiciaire financier (Pjf).



Il ressort des premiers éléments de l'enquête menée par la Division des investigations criminelles (DIC) et relayés par Libération, que Ibrahima Ndao aurait encaissé 355 millions de francs CFA retirés de la Lonase sous l’ère Lat Diop. Repris par la même source, il admet les avoir reçus, mais affirme qu’il s’agissait d’une « subvention pour la CAN » qu’il aurait remise en totalité à l’ex-ministre des Sports, Matar Ba, «seul à pouvoir justifier l’utilisation des fonds».



De son côté, El Hadji Djiby Ndiaye reconnaît avoir géré 100 millions, mais soutient qu’ils étaient destinés à l’alimentation des caisses des agences de la Lonase, comme à l’accoutumée.



Le mis en cause critique par ailleurs la démarche de l’expert, l’accusant de n’avoir pas sollicité les pièces justificatives avant la publication de son rapport, reprend Libération.

