Retour à l’ARTP : la réaction de Abdou Karim Sall

Abdou Karim Sall a été nommé directeur général de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP). Il remplace Abdoul Ly, qui était en place depuis juillet 2019. Celui qui était ministre de l’Environnement et du Développement durable jusqu’en septembre 2022 et l’avènement du gouvernement du Premier ministre Amadou Ba, retrouve un poste qu’il a occupé de 2014 à 2019. Sur sa page Facebook, Abdou Karim Sall a exprimé «toute (sa) gratitude au Président Macky Sall pour sa confiance renouvelée». «Je mesure à sa juste valeur l’ampleur des nombreux défis à relever», a-t-il ajouté.