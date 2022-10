Restriction des Libertés, Justice à 2 vitesses : Le Khalife des Tidianes dit stop à Macky et Cie…

Le Khalife général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour, lors de la cérémonie officielle, a appelé le président Macky Sall et son gouvernement à plus veiller sur la liberté des personnes et à mettre fin à une justice à deux vitesses dans le pays.Via son porte-parole du jour, Oustaz Pape Makhtar Kébé, le Khalife des Tidianes appelle les autorités à instaurer dans le pays une justice sociale. Autrement dit, l’instauration d’un pays de droit où personne ne sera au-dessus des lois. D’après toujours Pape Makhtar, l’impunité ne mène à rien et que la justice doit être rendue au nom du peuple. « Kou togne gnou tégla thi yone, Kou tognoul gnou bayiko… » Serigne Babacar Sy Mansour a dénoncé également les insultes sur les réseaux sociaux. Certains propos ne doivent pas sortir de leurs bouches. « Mangui gnane nagn ko bayi. Une bonne personne surtout un musulman ne doit pas sortir des propos injurieux de sa bouche. kou fok sa ndaay aak sa baay do ko déf » laisse-t-il entendre