Répression meurtrière au Tchad : La réaction ferme de Aminata Touré

L’ancienne Première Ministre du Sénégal, Aminata Touré condamne la répression violente qui a causé plusieurs dizaines de morts au Tchad, ce jeudi 20 octobre 2022. Dans une série de tweets, la députée à l'Assemblée Nationale déclare : « Je condamne avec la dernière énergie la tuerie de plusieurs dizaines de manifestants au Tchad dont le seul tort est de demander la démocratie et la liberté ».La parlementaire exige que la Cour Pénale Internationale s'auto saisisse contre les auteurs de ses massacres. « Que la Cour Pénale Internationale s'auto saisisse sans délai pour que tous les auteurs de ces massacres odieux répondent de leurs actes de barbarie ».Allant plus loin, Aminata Touré de rappeler la mission des Forces de sécurité : « Il est temps que toutes les forces de défenses et de sécurité en Afrique comprennent qu’elles ont pour mission de protéger leurs concitoyens et non de les tuer ! »