Report élection :«Il n’y a pas à dialoguer, le respect de la constitution ne se négocie pas… »Me M. A. G.

« Il y a un acteur qui est responsable de la situation, c’est le président Macky Sall… Il faut être objectif, ce n’est pas à cause d’un conflit… », a déclaré Me Adama Gueye, notamment sur le report. Pour l’avocat, « C’est une démarche délibérée de violation flagrante de la loi et de l’État de droit. » C’est la raison pour laquelle, d’après lui, il n’engagera aucune action pour faciliter le dialogue visant à sortir de cette crise… « Il n’y a pas à dialoguer, le respect de la constitution ne se négocie pas, c’est au-dessus de nous tous. On doit faire ce que dit la loi. Je ne suis pas là pour dialoguer, dialoguer. Cela doit se faire dans le cadre réglementaire prévu par la loi… », a-t-il dit.