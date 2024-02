Report de la présidentielle : Boun Abdallah Dionne sort du silence

La candidature de Mahammed Boun Abdallah Dionne pour l’élection présidentielle, prévue initialement le 25 février 2024, portait l’ambition de réconciliation nationale et de modernisation du pays. Toutefois, juste avant le lancement de la campagne électorale, le 3 février 2024, le candidat de la coalition DIONNE2024 a révélé l’émergence d’une situation d’exception, caractérisée par de graves suspicions de corruption, de manipulation, de conflits d’intérêt et de connexions douteuses visant certains membres du Conseil constitutionnel. Ces révélations ont plongé le pays dans une crise institutionnelle, menaçant directement la crédibilité et la transparence de l’élection présidentielle à venir. Face à cette crise, Dionne a mis en avant la gravité de la situation, soulignant qu’elle « menace la crédibilité et la transparence de l’élection à venir » et constitue une crise institutionnelle avec des répercussions immédiates, telles que la création d’une commission d’enquête parlementaire sur le processus de sélection des candidats et le report sine die de l’élection présidentielle. L’ancien Premier Ministre a insisté sur l’importance du respect inconditionnel des règles électorales et de l’intégrité du Conseil constitutionnel, organe clé dans l’interprétation de la Constitution et dans le processus électoral. La coalition DIONNE2024, face aux enjeux soulevés, appelle à l’unité nationale, demandant à toutes les forces politiques et sociales du pays de se rassembler autour d’un consensus et de l’intérêt général pour surmonter cette période difficile. Le candidat souligne la nécessité d’un dialogue politique ouvert et franc, invitant les Autorités de la République à prendre des mesures immédiates pour apaiser le climat politique et créer les conditions nécessaires à l’organisation d’élections transparentes, justes et inclusives. Cette crise survient dans un contexte où le Sénégal est souvent cité comme un exemple de démocratie en Afrique. L’appel à la responsabilité et à l’unité de la coalition Dionne 2024 vise à préserver cette réputation en assurant que l’expression du suffrage populaire ne soit pas altérée par des actes de corruption ou d’injustice, affirmant que « l’expérience démocratique en Afrique est universellement magnifiée » et doit rester exempte de toute distorsion.