Report de l'audience à Versailles- Réaction de Madiambal Diagne: " C'est un dossier politique....

Le président du Groupe Avenir Communication, Madiambal Diagne, a réagi au report de son audience prévue, ce jour à Versailles, estimant que l’affaire dans laquelle il est cité revêt un caractère éminemment politique. « C’est un dossier politique, tout le monde le sait ! Ils ont tant voulu me piéger sans y parvenir. Ils ont fabriqué des pièces à conviction pour me faire arrêter, et la manière dont ils s’y sont pris montre bien qu’il s’agit d’un dossier politique », a déclaré le journaliste.

Selon lui, son équipe avait demandé à la cour que l’audience se tienne publiquement, afin que la vérité soit connue de tous. « On ne cache rien. D’ailleurs, nous avions demandé à la cour de faire une audience publique pour que chacun puisse savoir ce qui se cache derrière ce dossier. Mais la cour a préféré, pour la sérénité des débats et afin de ne pas entacher les relations entre la France et le Sénégal, tenir l’audience à huis clos, en chambre du conseiller », a-t-il précisé.

Madiambal Diagne affirme vouloir que " toute la lumière soit faite" et promet que " le peuple saura la vérité" sur cette affaire qu’il considère comme montée de toutes pièces.