Report Présidentielle : Le revirement de Diop Sy qui accuse Macky Sall

Le député Demba Diop Sy qui a fait l’amendement pour reporter la présidentielle au 15 décembre 2024, dit qu’il n’est pas d’accord que des élections soient reportées. Le maire de Tivaouane accuse le président de la République Macky Sall d’être le seul et unique responsable de ce report. « Ce qui est fait est déjà fait. Moi, personnellement je suis contre le report…J’ai parlé avec les députés de l’opposition pour tenir la présidentielle avant la fin de l’année 2024. Si c’était de ma propre volonté, la présidentielle ne sera pas reportée... », a déclaré Demba Diop Sy, sur la Tfm, dans Infos Matin du 07 Février 2024. Le député ne mâche pas ses mots. Il dit ce qu’il pense. « C’est le président Macky Sall qui a pris la décision seul et unilatérale de reporter les élections. Il faut que ça soit clair. Au moment d’abroger le décret, il n’y a plus de date pour une élection. Donc le report est acté…Je suis conscient de ce que je dis. Macky Sall a voulu le report et il l’a fait…Il ne faut pas accuser les députés. Seul Macky Sall peut donner les motifs du report. Je n’entre pas dans les détails. Je connais pas les raisons« , a-t-il dit. Le maire de Tivaouane reconnait qu’il n’y a pas crise dans ce pays qui permet de reporter une élection. Et, selon lui, il n’y a pas de corruption au conseil constitutionnel.