Réplique de Pape Alé à Cheikhouna Keita :«un corrompu, un leader … »

La réplique de Pape Alé Ninag n’a pas tardé après la sortie de Cheikhouna Keita lui taxant de monstre. « Il a été radié de la police après une enquête. C’est un corrompu, un leader de Drogue d’après les rapports de la police, » a soutenu le journaliste.

Pape Alé de soutenir que l’ancien commissaire de la direction de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS) « n’est pas un référence, ni un model parmi les commissaires de police. C’est quelqu’un qui a déshonoré la police en se transformant en véritable trafiquant de drogue », dénoncent des policiers, rapporte Pape Alé Niang.



Et d’ajouter : « il a terni l’image de la police doublement: Premièrement, c’est un vendeur de drogue. Et pour échapper, il sort pour accuser ensuite la police…

Cheikhouna Pablo Escobar doit raser les murs, si on était dans un pays normal, il doit même pas parler. »