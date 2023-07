Rencontre avec les maires apéristes: Macky appelle à la mobilisation

Le président de la République reçoit, ce samedi 1er juillet à 15h au Palais, 472 maires sur les 558 et 39 présidents de conseil départemental sur les 46 qui ont signé la pétition pour sa candidature en 2024. La mobilisation « Tous les maires de la grande mouvance présidentielle sont conviés à l’audience avec le Président de la République Macky Sall le samedi 1er juillet 2023 à partir de 15h au Palais présidentiel« , lit -on sur la note envoyée aux élus locaux. Il est également mentionné que leur « candidat (Macky Sall) pour les élections présidentielles du 25 février 2024, insiste sur la présence de tous les maires titulaires« . Qu’attendre de cette rencontre ? Macky Sall a-t-il choisi ce format pour donner sa réponse tant attendu sur sa troisième candidature tant agité dans le landerneau politique sénégalais ? Mystère et boule de gomme. Dans tous les cas, tout porte à croire que l’heure de la clarification a sonné.