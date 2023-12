Remplacement des membres de la CENA : « Un acte légal ne violant aucune disposition »,Ismaëla Madior Fall

Le ministre des Affaires étrangères a participé, le mercredi 6 décembre, à Abuja, à la 5e session du Conseil de Médiation et de Sécurité de la CEDEAO. La situation politique et sécuritaire de la région, ainsi que les transitions politiques au Burkina Faso, au Mali, en Guinée, en Sierra Leone et en Guinée-Bissau, ainsi que le processus électoral au Ghana et au Sénégal en particulier, étaient également à l’ordre du jour. Une opportunité saisie par le professeur Ismaëla Madior Fall pour revenir sur le remplacement polémique des membres de la CENA, à quelques mois de l’élection présidentielle. Pr Ismaëla Madior Fall a apporté quelques réponses concernant le remplacement des membres de la Cena, que certaines factions de l’opposition sénégalaise avaient dénoncé. « Le Ministre des Affaires étrangères a souligné qu’il s’agissait d’un acte légal ne violant aucune disposition communautaire, pris par l’Autorité compétente, le mandat des membres en question ayant expiré. Par ailleurs, le Pr Fall a assuré le Comité du bon déroulement du processus électoral et de la tenue de l’élection à la date prévue. Il a également informé qu’une mission d’information préélectorale s’est déroulée fin novembre 2023 au Sénégal, constatant le déroulement normal du processus actuel, notamment la collecte des parrainages par les différentes parties concernées