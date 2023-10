Remplaçants de Daouda Dia et Omar Youm : l’un est ouvrier, l’autre est ex-Modou-Modou

Nommés respectivement ministre des forces armées et ministre de l’Elevage et des Productions animales, les anciens parlementaires Me Oumar Youm et Daouda Dia cèdent leurs places à l’Assemblée nationale. Ousmane Gueye remplace Oumar Youm et Bakary Camara prendra la place de Daouda Dia. Le remplaçant de Daouda Dia est le fils de feu Bouna Camara, ancien maire de Waoundé. Bakary Camara fut un « Modou-Modou. Il a longtemps vécu en France, à Marseille précisément. Ousmane Gueye, qui remplace Me Omar Youm, est un ouvrier, réputé pour être un maire analphabète. Ousmane Gueye est décrit comme un illettré en ce sens qu’il «ne sait ni lire ni écrire». Alors que Bakari Camara est un ancien immigré, établi en France pendant plus de 15 ans avant de revenir au pays pour travailler aux côtés de Macky Sall. Son père, feu Bouna Camara, était également ancien Haut conseiller des collectivités territoriales jusqu’à sa mort en janvier 2019, révèle SourceA. Ousmane Gueye et Bakari Camara seront certainement installés dans leur nouvelle fonction par le Président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, lors de l’ouverture de la Session ordinaire unique de l’année 2023-2024 de l’Assemblée nationale, fixée au Samedi 14 octobre prochain.