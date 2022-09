Remous dans le secteur primaire : les travailleurs décrètent une grève à partir de ce lundi

L’intersyndicale du secteur primaire a organisé une assemblée générale d'informations suivie d’un débrayage afin d’évaluer l'impact de grève de la semaine dernière et décliner la suite à donner au combat. A la suite de cela, ils ont ainsi décidé de décréter un mouvement d’humeur à partir de ce lundi jusqu’au vendredi 7 octobre 2022 à partir de 8 heures sur toute l'étendue du territoire national pour exiger le payement de la prime interne aux agents du secteur primaire dès la fin de ce mois. Lors de cette assemblée générale, Les différents sectaires généraux des syndicats du secteur primaire sont aussi revenus sur l’audience qui s’est tenue le mardi dernier avec les Ministres de l’Agriculture, Aly Ngouye Ndiaye, des Pêches Pape Sagna Mbaye, et de l’Elevage Aly Saleh DIOP représenté par son secrétaire général. Les représentants des travailleurs ont exposé devant les ministres l’origine des indemnités internes et leurs suppressions dans le secteur primaire. «Les ministres sont conscients que notre revendication est légitime et justifiée et par ailleurs, prendront langue avec l’autorité suprême, le Président Macky SALL et leur homologue des finances pour résoudre ce problème », lit-on dans le communiqué des employés du secteur primaire. Malgré cette audience, à la suite de leur assemblée générale, l’intersyndicale a décidé à l’unanimité que la lutte continue et que la seule condition pour reprendre le travail, c’est le payement intégral et immédiat des primes internes.