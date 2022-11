Remobilisation des troupes : Moustapha Niass promet 50 000 cartes de membres gratuites…

« L’Afp sur l’échiquier politique national : ancrage idéologique, intelligence des situations et prospective ». Ce fut le thème du 1er numéro des causeries de l’Alliance des forces de progrès (AFP), le samedi 19 Novembre à leur permanence sise à sacré cœur. C’était sous la présidence de son Secrétaire Général, Moustapha Niasse. Moustapha Niass et Cie ont, ainsi procédé à l’évaluation de leur parti dans le but de donner le coup d’envoi pour la relance à travers l’animation et la massification. Sans doute pour se préparer à la conquête du pouvoir lors de la présidentielle de 2024. Moustapha Niass qui promet de mettre sur la table 50 000 cartes de membres qui seront distribuées gratuitement aux militants qui veulent adhérer au parti estime que « si on vend la carte à 100 ou 300 frs, il se pourrait qu’un militant de l’Afp veuille adhérer sans pour autant avoir les moyens d’acheter une carte« . Raison pour laquelle il a décidé ce geste, « à destination des militants qu’on va distribuer gratuitement, sans intérêt ni clanisme… La distribution de ces cartes offertes se fera par commission et le détenteur de la carte sera un vrai militant de l’Afp… » « L’Alliance des forces de progrès a le devoir de jouer sa partition dans les enjeux capitaux notamment dans un contexte où les tensions notées sur la scène internationale rejaillissent sur le continent africain et plus particulièrement sur la sous-région… Les cadres du parti ont patiemment défini une vision et élaboré une méthode pour participer aux compétitions électorales en vue de contribuer à l’approfondissement de la démocratie et à la construction d’un Sénégal à l’orée de l’économie pétrolière et gazière« , s’est réjoui Moustapha Niasse.