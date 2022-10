Remobilisation des troupes-Guediawaye : Les responsables Apr en réunion ce jeudi…

Les responsables « apéristes » du département de Guédiawaye ont décidé de remobiliser les troupes. Ils ont prévu une réunion ce jeudi 13 octobre chez Seydina Fall alias BougazelliCertainement, les derniers résultats électoraux enregistrés par le parti au pouvoir dans le département de Guédiawaye et la façon dont l’APR, la formation politique du président Macky Sall est coordonné dans cette partie de la banlieue, ont dû faire l’objet d’une réflexion. En effet, tous les coordonnateurs et chargés des élections vont tenir une réunion ce jeudi 13 octobre, chez l’ancien député Bougazelli. A l’ordre du jour de cette réunion, figurent en bonne place: la remobilisation des troupes et une conférence de presse pour dénoncer certains comportements de responsables de l’APR.