Remaniement ministériel: Ces ministres qui ont quitté le gouvernement

Plusieurs ministres quittent l’équipe gouvernementale, parmi eux Abass Fall, récemment élu maire de Dakar en remplacement de Barthélémy Dias, condamné définitivement dans l’affaire Ndiaga Diouf.

Le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Ousmane Diagne, a été remplacé par Yacine Fall, précédemment ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Sénégalais de l’extérieur.

Le ministre Jean-Baptiste Tine a, lui, cédé sa place à Me Bamba Cissé, avocat du Premier ministre Ousmane Sonko.

Par ailleurs, le ministre du Tourisme, Mountaga Diao, ne fait plus partie du gouvernement. Il est remplacé par l’honorable député Amadou Ba, qui prend également en charge la Culture et l’Artisanat.