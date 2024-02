Relations Macky Sall-Amadou Ba, décalage du Conseil des ministres : Les révélations de Madiambal Diagne

Y a-t-il véritablement un malaise entre Amadou Ba et Macky Sall, au-delà de leurs discours ? Sur la place publique, nombreux sont ceux qui évoquent que les relations entre Macky Sall et Amadou Ba sont tendues, mais masquées aux yeux du public. À ce sujet, nos confrères de la RFM ont interpellé le journaliste Madiambal Diagne qui en donne des réponses. «Dans les médias, les gens ont dit beaucoup de choses sur les relations entre Amadou Ba et Macky Sall. J'ai vu dans la presse des journalistes dire que le Premier ministre avait refusé de signer le décret jusqu'à ce que des députés en parlent à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas vrai. Il n'y a aucun problème entre le président et son Premier ministre. Le courant passe bien. Il n'y a aucune bouille», précise Madiambal Diagne. Le patron du groupe Avenir Communication s'est également exprimé sur le décalage de l'heure du Conseil des ministres qui s’est tenu hier dans l'après-midi. Selon lui, le président de la République n'était pas dans les dispositions physiques et en avait déjà informé le Premier ministre Amadou Ba. « J'ai quitté le palais de la République à 2 h du matin et j'ai parlé avec Amadou Ba a la même heure. Le président de la République n'était pas dans les dispositions physiques de faire le Conseil des ministres le lendemain à l'heure habituelle et il en a informé Amadou Ba à 3 h du matin en lui disant qu'il faut reporter le Conseil des ministres dans l'après-midi. C'est ce qui s'est passé pour le décalage sur le Conseil des ministres ».