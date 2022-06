Rejet de listes / Appels à manifester : « Yewwi Askan Wi fait montre d’une irresponsabilité qui frise la naïveté politique et l’outrecuidance. » (Mohamed M. Diagne, SR)

Après le rejet de leur liste nationale pour les besoins des élections législatives de Juillet 2022, les leaders de la coalition ‘’Yewwi Askan Wi’’ sont montés au créneau pour fustiger la décision du ministre de l’intérieur, confirmée par le Conseil Constitutionnel. Ils ont, à cet effet, appelé à une grande manifestation pour dénoncer cette décision.



Selon le citoyen Président de Synergie Républicaine, M. Mohamed Moustapha Diagne, « en appelant à un rassemblement pour contester malhonnêtement les décisions du Conseil Constitutionnel, les leaders de ‘’Yewwi Askan Wi’’, font montre d’une irresponsabilité qui frise la naïveté politique et l’outrecuidance », estime M. Diagne. Toujours selon lui, ces opposants dont certains « sont à la solde de forces obscures, pensent que le peuple sénégalais va se soulever contre le Président Macky Sall est la preuve suffisante qu’ils n’ont plus de prise sur la réalité socio politique du pays. »



En effet, pour lui, les derniers événements avec notamment, la victoire des lions en coupe d’Afrique, leur qualification en coupe du monde, l’inauguration du stade Abdoulaye Wade, les 65 000 jeunes enrôlés dans Xëyu Ndaw Yi, l’aubaine que constitue le TER pour les sénégalais, les enseignants tout contents de leur nouveau régime indemnitaire, les travaux du BRT, la grande victoire diplomatique du Président Macky Sall en Russie etc, « les esprits sont suffisamment marqués et les cœurs bien attendris. En conséquence, la grande majorité des électeurs bien avertis et soucieux de la stabilité et du développement du pays, ne s’aventureront certainement pas à créer les conditions d’une cohabitation aux législatives du 31 juillet 2022 », a-t-il dit.



Par ailleurs, M. Diagne estime que les leaders de YAW, veulent détourner l’opinion de leurs véritables problèmes « avec la cacophonie, la situation de désolation, de déception, de trahison, de dénonciation ainsi que les démissions qui règnent actuellement au sein de cette coalition. » Ainsi selon lui, « le pronostic vital de ‘’Yewwi Askan Wi ’’, est déjà engagé. Après les élections on ne parlera pas de ‘’Yewwi Askan Wi’’, mais de ‘’Yewwi Tass Na '’ », a-t-il conclu...