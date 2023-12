Réintégration de Sonko sur les listes électorales: Ngagne Demba Touré exhorte le camp adverse à "accepter la volonté divine"

Le Coordinateur National de la Jeunesse Patriotique du Sénégal du parti dissout Pastef, Ngagne Demba Touré s'est prononcé sur la réintégration de son leader sur les listes électorales. « La justice, garante des droits et des libertés, a ordonné sa réintégration à Ziguinchor et à Dakar. La CENA, arbitre du jeu électoral, a demandé la remise des fiches de parrainage à son profit. Le peuple, détenteur de la souveraineté, l'a choisi comme dirigeant légitime. Si vous avez une once de dignité, acceptez la volonté divine, les décision judiciaires et l’expression populaire ! SONKO 5ème Président !!! », a posté Ngagne Demba Touré sur le réseau social X.