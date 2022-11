Réhabilitation Building Administratif: des audios compromettants de Bamba Ndiaye qui incriminent de hautes autorités sur le marché

Des audios explosifs qui font trembler en haut lieu rien qu’à l’idée de les voir fuiter dans les réseaux sociaux ! De quoi s’agit-il ? Le journal Le Témoin révèle que plusieurs conversations téléphoniques entre Bamba Ndiaye, le célèbre marchand de carreaux qui a gagné le marché de réhabilitation du Building administratif dont le devis est passé de 17 milliards à 42 milliards de nos francs, et une riche héritière sénégalaise vivant à Paris. Nos confrères qui disent avoir par devers eux ces éléments audios, affirment que la dame a prêté 350 millions à Bamba Ndiaye qui prétendait remettre l’argent à des responsables de l’Etat pour qu’ils lui filent le marché. En échange, il devait non seulement rembourser les 350 millions mais aussi acheter à la dame une maison et une voiture…de luxe évidemment. Après avoir gagné, Bamba a oublié sa promesse. Que la dame lui rappelle dans les audios de même que les noms des personnalités à qui il devait remettre l’argent. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, Bamba confirme ! Dans l’un des audios, révèle Le Témoin, Bamba Ndiaye disjoncte et abreuve son interlocutrice d’injures avant de se confondre en excuses !