Reconstruction HPD : Abdoul Mbaye interpelle le régime sur l’état d’avancement du projet

Dans un tweet, jeudi, le président de l’Alliance pour la Citoyenneté et la Travail (ACT) Abdoul Mbaye a appelé le régime à éclairer l’opinion sur l’état d’avancement du projet de reconstruction de l’hôpital Le Dantec. « Après avoir mis les malades à la rue dans une urgence suspecte, sans que l’on connaisse le sort exact des matériels qui y fonctionnaient encore, le régime doit éclairer l’opinion sur l’état d’avancement du projet de reconstruction de l’hôpital Le Dantec« , a notamment tweeté l’ancien Premier ministre. Il s’agit d’une structure hospitalière de niveau 4, qui va offrir tous les services de santé et besoins médicaux dans un environnement qui dispose d’un niveau hôtelier de 5 étoiles. L’objectif est d’assurer notre souveraineté sanitaire avec plus d’équité sociale et de réduire les évacuations à l’étranger.