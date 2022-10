Recettes pétrolières et gazières : TAS dévoile les revenus pour le budget 2023 et soupçonne une mauvaise…

Les revenus issus du Pétrole et du gaz sont estimés à 51 milliards de F Cfa dans la loi de finances initiales. Selon Thierno Alassane Sall, C’est l’une des causes que le Président Macky Sall s’est précipité pour que l’exploitation commence avant la fin de son mandat.C’est officiel : les recettes cumulées prévues dans le Budget 2023, pour le gaz et le pétrole sont estimées à 51,6 milliards, malgré le prix élevé du baril (estimé à 90 $)« , a fait savoir Thierno Alassane Sall. Des précipitations… Le député non-inscrit soupçonne une mauvaise négociation des contrats et une précipitation à délivrer le 1er baril. « Dans les projets de cette envergure, il est important que l’Etat s’entoure de toutes les garanties avant de s’engager dans des investissements. Puisque les recettes, c’est après d’éductions des coûts d’investissements, des coûts d’exploitations qui ont été réalisés par les compagnies pétroliers. » La concurrence… Il ajoute sur la Rfm : « les compagnies pétrolières disposent d’une très grande expertise dans les domaines financiers pour choisir les plateformes de productions optimales pour elle, mais pas pour l’Etat. On n’est pas des partenaires dans cette affaire. On est dans une sorte de concurrence où chaque partie doit défendre ses intérêts en s’entourant du maximum d’experts.« Les revenus issus du Pétrole et du gaz sont estimés à 51 milliards de F Cfa dans la loi de finances initiales. Selon Thierno Alassane Sall, C’est l’une des causes que le Président Macky Sall s’est précipité pour que l’exploitation commence avant la fin de son mandat.C’est officiel : les recettes cumulées prévues dans le Budget 2023, pour le gaz et le pétrole sont estimées à 51,6 milliards, malgré le prix élevé du baril (estimé à 90 $)« , a fait savoir Thierno Alassane Sall. Le député non-inscrit soupçonne une mauvaise négociation des contrats et une précipitation à délivrer le 1er baril. « Dans les projets de cette envergure, il est important que l’Etat s’entoure de toutes les garanties avant de s’engager dans des investissements. Puisque les recettes, c’est après d’éductions des coûts d’investissements, des coûts d’exploitations qui ont été réalisés par les compagnies pétroliers. » Il ajoute sur la Rfm : « les compagnies pétrolières disposent d’une très grande expertise dans les domaines financiers pour choisir les plateformes de productions optimales pour elle, mais pas pour l’Etat. On n’est pas des partenaires dans cette affaire. On est dans une sorte de concurrence où chaque partie doit défendre ses intérêts en s’entourant du maximum d’experts.«