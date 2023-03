Recettes du secteur minier : Selon Birahime Seck, l'État doit de l'argent aux collectivités territoriales

Selon le coordonnateur général du Forum civil, l'État du Sénégal doit de l'argent aux collectivités territoriales, dans le cadre du partage des recettes récoltées dans le secteur minier. D'après Birahime Seck, les maires n'ont pas fait le travail de plaidoyer nécessaire auprès du gouvernement pour rentrer dans leurs fonds. "L'État doit de l'argent à ses collectivités territoriales. La répartition basée sur les fonds de 2020 n’est pas connue des populations. Le gouvernement annonce tant de milliards dans le secteur et les collectivités territoriales nous disent qu'elles n'ont rien reçu (alors que) les populations continuent d'être impactées par l'exploitation minière et pétrogazière, le Forum civil, avec ses partenaires, pose le débat en étant dans une situation d'arbitre. Il y a un réel problème de gouvernance non seulement concernant le Fonds d'appui et de péréquation des collectivités territoriales et mieux encore avec le Fonds d'appui au développement local qui doivent nécessairement financer des projets de développement, d'autonomisation des femmes", explique M. Seck. Aussi, fait-il savoir, "les femmes disent qu'elles n'ont rien reçu, alors que de l'argent circule dans les secteurs et des protocoles sont signés". À l'occasion d'un atelier de formation du Forum civil axé sur le thème "Journalisme d'investigation et accès au secteur extractif", le coordonnateur général du Forum civil a indiqué qu'il appartient aux journalistes de dire quels sont les protocoles qui ont été signés, avec qui, quel est le montant négocié et si ces fonds vont aller aux collectivités locales.