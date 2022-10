Recasement ministres et Dg : »Macky craint la frustration dans son camp… »

Le chef de l’Etat a procédé à de nouvelles nominations après l’installation du nouveau gouvernement. Plusieurs autres décisions ont été publiées cette semaine. Des ministres, Dg et présidents d’institution limogés de leurs postes sont recasés de suite. Sans doute, le chef de l’Etat Macky Sall a peur d’une vague de frustration dans son camp », a soutenu Babacar Fall, dans le focus politique à la Rfm. « On est à quelques mois de la fin de son mandat. C’ est important pour Macky Sall de gérer les frustrations et la coalition Benno Book Yakaar. C’est le cas avec Moustapha Niass nommé Haut représentant du chef de l’Etat après son départ de la tête de l’Assemblée nationale. E d’ajoute: « Il y a un calcul qui est en train d’être fait par rapport au futur politique. Mame Mbaye Niang est parti aux locales sans obtenir de voix, il reste populiste. Pourquoi, il a été reconduit. C’est parce qu’il est présent dans les médias pour Macky Sall.