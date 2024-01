Recalé au parrainage : Mary Teuw Niane dépose un recours et écarte la possibilité de report de l’élection

Le défilé des candidats se poursuit au Conseil constitutionnel où ces derniers déposent des réclamations en vue de contester leur élimination de la course à la présidentielle. Mary Teuw Niane, tête de file et candidat de la coalition MTN, a accompagné son mandataire ce mardi aux fins de déposer une requête renouvelant "la requête déjà déposée en début janvier". Le professeur à l'université a rappelé qu'après vérification de son dossier, deux procès-verbaux lui ont été remis. Il s'agit "d'un procès-verbal de dépôt de dossier dans lequel nous avons 51 267 parrains et un procès-verbal du contrôle des parrainages dans lequel il nous est indiqué 51 254 parrains", a-t-il souligné. Le candidat écarté a donc remarqué un écart de 13 parrains. Un motif suffisant, selon Mary Teuw Niane, pour réclamer une révision de son dossier. Le professeur estime, en outre, que malgré leur nombre important, "qu'il revient au Conseil constitutionnel d'examiner toutes les requêtes dans le fond comme dans la forme et d'y apporter des solutions". Ce nombre important de recours, le Pr. Niane le justifie par le fait "qu'il y a énormément d'irrégularités, énormément de constats qui ne satisfont pas les candidats ou leurs mandataires et cela fait en sorte que pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, vous avez autant de requêtes, autant de recours". Malgré le temps court, il "exige le respect du droit de tous les candidats. Ceux qui sont libres comme (lui) et ceux qui sont en prison" comme Ousmane Sonko ou Bassirou Diomaye Faye. Une exigence qui, une fois remplie, évitera au Sénégal, selon lui, "des contentieux postélectoraux". Toutefois, Mary Teuw Niane a réaffirmé son opposition à tout "report de la présidentielle". "Je suis foncièrement contre un report des élections. Ce pays a une tradition de respect de l'élection présidentielle. C'est la seule élection qui a eu très peu de reports."