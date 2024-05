Réaction à la nomination de Me Ngagne Demba Touré à la Somisen : « Je suis juste hyper rassuré par… »

Le 2 mai 2024, le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a nommé Me Ngagne Demba Touré, à la position de Directeur général de la Société des Mines du Sénégal (SOMISEN). Il succèdera à Monsieur Ousmane Cisse, qui était jusqu’alors en poste. L’annonce de cette nomination a été faite lors du Conseil des ministres tenu le même jour. Cette décision a suscité une réaction optimiste de la part de Lassana Gagny Sakho, ancien Directeur général de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) et de l’Office des Forages Ruraux (OFOR), qui s’est exprimé via son compte sur le réseau social X. Lassana Gagny Sakho a déclaré : « Je suis juste hyper rassuré par la nomination de ces jeunes aux commandes des grandes organisations de notre pays. Ils ont l’énergie, la force et toute la volonté de dessiner un autre Sénégal. » Me Ngagne Demba Touré, titulaire d’un Master II en Droit et Gouvernance des Energies et des Mines et membre du parti Pastef. La SOMISEN SA, l’organisation que Me Touré dirigera, joue un rôle crucial dans la gestion des participations de l’État dans les sociétés minières et dans les fonctions commerciales et de marketing des opérations minières.