Rapport de la Cour des comptes : Mamadou Moustapha Bâ épinglé pour plus de 17 milliards de francs

Le ministre des finances et du budget épinglé par le rapport de la Cour des comptes pour un montant de 17 milliards de francs Cfa. L’information est donnée par Bougane Gueye. Le leader du mouvement Gueum sa bopp faisait face à la presse. Il s’exprimait sur la situation nationale du Sénégal. Bougane Gueye Dany, se prononçant sur le rapport de la Cour des comptes, révèle que les irrégularités notées dans les dépenses des Fonds du Force Covid-19 font plus de 6 milliards de francs. Le leader de Gueum Sa Bopp a démonté les explications du ministre des finances et du budget. Il a rapporté un manquement du directeur général du budget d’alors qui est l’actuel ministre des Finances. Mamadou Moustapha Bâ a puisé un montant de 17 milliards dans les Fonds du Force Covid-19 pour payer la location-vente de la sphère ministérielle de Diamniadio. Bougane Gueye souligne, par ailleurs, que le montant devant servir au paiement de ces locations figuraient déjà dans la Loi de Finance initiale de 2020. Aussi, « aucune notification n’a été faite à l’Agence de Gestion du Patrimoine bâti de l’Etat quant à leur imputation dans les dépenses COVID-19 ». « La Cour estime que ces dépenses ne sont pas des obligations impayées puisqu’elles ne constituent pas des dettes fournisseurs dont les montants sont arrêtés au 31 décembre 2019. Par conséquent, elles ne doivent pas figurer parmi les dépenses COVID-19 » a observé la Cour dans son rapport. Mamadou Moustapha Bâ s’est expliqué. L’actuel ministre des finances voulait, par ce paiement direct, « plus de diligence et éviter toute reconstitution de stocks d’arriérés de loyers préjudiciables aux finances de l’Etat ». « Il n’a, cependant, pas indiqué les dispositions réglementaires qui l’autorisent à se substituer à l’Agence de Gestion du Patrimoine bâti de l’Etat » a précisé la Cour des comptes dans ce rapport.