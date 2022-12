Rapport de la Cour des Comptes sur les Fonds Covid-19 : La coalition Yewwi Askan Wi exige l'auto saisine du procureur de la République

Le rapport de la Cour des comptes sur les fonds de solidarité force covid-19 est désormais au centre des débats. Le coup de théâtre qui rend sans voix une bonne partie des sénégalais, est la gestion calamiteuse, voire chaotique de ces milliards dépensés, selon le rapport définitif de la cour des comptes. Comme tous ces sénégalais indignés, la coalition Yewwi Askan est aussi en phase de l’activation de la machine judiciaire pour faire la lumière sur cette affaire qui est d’ailleurs loin de révéler toutes ses surprises. Dans une conférence de presse tenue ce mercredi, les membres du groupe parlementaire de la coalition Yewwi Askan Wi ont dénoncé ces agissements et interpellent la réaction de la justice en dehors de ces recommandations de la cour qui demande l’ouverture d’informations judiciaires contre les fautifs qui n’ont pas hésité à sucer le sang des sénégalais au moment où ils avaient besoin de soutiens matériels et financiers pour faire face la covid-19. Birame Soulèye Diop, Ababacar Mbaye, Ayib Daffé, Abass Fall, Sokhna Ba tous députés de la coalition de l’opposition, ont pris tour à tour la parole pour tirer sur le régime de Macky Sall et ses collaborateurs qui, au regard de ces actes pas du tout orthodoxes, montrent disent-ils, « leur manque de patriotisme ». Ils exigent que le procureur s'auto saisisse pour que les responsables soient sanctionnés...