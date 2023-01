Rapport Cour des comptes : TAS convaincu qu’il n’y aura aucune suite judiciaire

Le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds forces covid-19 continue de faire polémique. Si certaines personnalités politiques ou membres de la société civile réclament l’application des recommandations de l’institution, d’autres figures de l’opposition à l’image de Thierno Alassane Sall ne pensent pas que justice se fera. « C’est le président de la République qui reçoit en premier le rapport de la Cour des Comptes pour qu’il puisse prendre les dispositions idoines. Donc rien ne peut le surprendre dans le rapport. Il l’a vu depuis le mois d’août et il n’y a rien eu et il n’y aura rien du tout », estime le président de la République des Valeurs. Pour Thierno Alassane le président du parti la République des Valeurs, des ressources naturelles du pays est l’un des plus grands scandales que le Sénégal n’ait jamais connus, contrairement à ceux qui parlent du Covidgâte. « La question du pétrole est plus grave que tous les scandales et si vous vous souvenez lors du passage du ministre du pétrole à l’Assemblée nationale, je n’avais que cinq minutes de parole et durant toutes ces minutes j’ai démontré que Timis a reçu 210 milliards et en 2017, il a reçu 350 millions de dollars en attendant l’exploitation du gaz. C’est plus scandaleux mais est- ce qu’on entend souvent Yewwi et Wallu se prononcer sur ces questions ? Ils n’en parleront jamais parce que parmi les responsables de ce scandale y figurent des responsables de Wallu. C’est Karim Wade qui a signé le contrat avec le Président Abdoulaye Wade. Ensuite du côté de Yewwi, un de leur mentor financier Atepa est impliqué dans ce dossier ».