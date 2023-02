Rapport Cour des comptes : "Si l’opposition arrive au pouvoir, on aura une floraison de procès"

S’il arrivait des situations où cette opposition actuelle arrive au pouvoir, on n’aurait pas un seul procès comme du genre Karim Wade. Mais on risque d’avoir des procès en cascade. Parce que les listes sont déjà établies et les directions clairement indiquées. Du moins, selon Youssou Diallo, Président du Club Sénégal émergent. Devant le "Jury du dimanche", ce dernier pense que c’est en fait le processus d’action-réaction "offensive, de contre-offensive politique. Parce qu’eux aussi, ils sont dans la surenchère". Les députés de l’opposition se mobilisent pour une application effective des poursuites recommandées par le rapport de la Cour des comptes portant sur le contrôle de la gestion du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19. Dans une publication partagée sur sa page Facebook, le député Guy Marius Sagna a annoncé que 29 députés ont "déposé sur la table du président de l’Assemblée nationale une proposition de résolution de mise en accusation de 10 ministres devant la Haute cour de justice. "Cette initiative de Yaw est une réaction au double procès de Sonko. Ce jeu de surenchère est dangereux pour notre pays. Ce pays a besoin d’être apaisé. La politique, c’est l’art des possibles. Et on a ici une justice des hommes, pas une justice de Dieu. Et la justice des hommes est rendue par des hommes pour des hommes et par rapport à ce qui est meilleur pour le peuple. Il ne faut donc pas que ces dossiers fassent exploser le peuple", note Youssou Diallo.