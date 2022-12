Rapport Cour des comptes : Amadou BA entre en scène

La mission déminage se poursuit. Après les éléments de réponse fournis par le gouvernement lors d’une rencontre présidée par le ministre des Finances, Mamadou Moustapha BA, la ministre des Affaires étrangères, Me Aïssata Tall Sall avait la lourde tâche d’aller s’expliquer auprès des partenaires, des diplomates accrédités à Dakar, afin de les convaincre de la « transparence » du gouvernement suite à la publication du rapport de la Cour des comptes sur la gestion des Fonds de la Force Covid, assorti de douze demandes d’ouverture d’une information judiciaire contre des agents suspectés de détournement de l’argent public. Des organisations de la société civile telles que ONG 3D, Y’en a marre, Africa Jom Center, Frapp ont fini de sonner la mobilisation pour un rassemblement prévu ce vendredi 30 Décembre à 15 heures, avec comme slogan "Sunuy milliards du rees", pour exiger des poursuites. « Plusieurs Sénégalais ont perdu la vie à cause de l'insuffisance de matériel durant la période de pandémie, au moment où, d’autres se permettaient de détourner les fonds dédiés à la lutte, ce qui est inadmissible », avait tonné Aliou Sané, du Mouvement Y’en a marre, lors du point de presse. Le Premier ministre Amadou BA entre en scène pour tenter de désamorcer la bombe. Selon LeQuotidien, le chef du gouvernement va recevoir la société civile mardi prochain, 3 janvier 2023, pour une séance d’explications. Ce, avant de continuer avec les partenaires techniques et financiers.