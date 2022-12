Rapport Cour des Comptes, Présidentielle 2024 : La coalition Benno Bokk Yaakaar se prononce

«La coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) prend acte du rapport de la Cour des Comptes qui a été fait dans le cadre de la gestion des fonds Force-Covid-19», déclare Me Ousmane Sèye. Lors d’une conférence de presse, le Secrétariat exécutif permanent élargi de la coalition BBY estime que le rapport de ladite cour s’inscrit dans le fonctionnement normal de la gouvernance, qui requiert la reddition des comptes, conformément à la volonté du président de la République Macky Sall. Mais d’après l’avocat, sur la base du rapport seulement, on ne peut pas indexer quelqu’un pour dire qu’il est coupable de détournement de biens publics. C’est ainsi que l’ouverture d’une information judiciaire a été faite pour faire la lumière sur cette affaire. Cependant, «nous ne couvrirons personne. S’ils doivent être jugés et sanctionnés, que la justice le fasse», a précisé Me Sèye. Sur un autre registre, les membres du Secrétariat exécutif de BBY informent de la tenue d’un séminaire avec tous les ténors de la coalition présidentielle, le vendredi 30 décembre, afin de choisir leur candidat pour l’élection présidentielle de 2024. «À l’issue de cette rencontre, nous désignerons un candidat. Il sera investi et disposera d’une équipe politique venue d’horizons divers. Il sera chargé de la poursuite et de l’approfondissement du Plan Sénégal émergeant». En connaissance des résultats obtenus lors des dernières élections, BBY est presque sûr que son candidat sera vainqueur, au soir de l’élection présidentielle de 2024.