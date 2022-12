Rapport Cour des Comptes : Mimi Touré somme le Procureur d’agir

Aminata Touré a invité le Procureur de la République à s’auto saisir après les nombreuses irrégularités relevées par la Cour des comptes dans la gestion des fonds covid-19. La Parlementaire avait déjà interpellé, hier, le Premier ministre Amadou Ba pour qu'il vienne s'expliquer sur ces malversations présumées devant la représentation nationale. Pour rappel, des "fautes de gestion et des infractions pénales" présumés ont été commises au Sénégal dans la gestion des fonds anti-covid l’institution de contrôle qui demande l'ouverture d'une information judiciaire contre au moins 10 responsables, dans un rapport. L’audit de la Cour des comptes porte sur les dépenses faites en 2020 et 2021 sur le "Fonds de riposte contre les effets du Covid-19" d'un montant de plus de 740 milliards de FCFA.