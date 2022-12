Rapport Cour des Comptes: Macky Sall demande au Premier ministre de prendre sans délais les mesures adéquates

Macky Sall a réagi à la publication du rapport de la Cour des Comptes sur l’audit de la gestion du Fonds de Riposte et de Solidarité contre les effets de la COVID 19 (FONDS FORCE COVID-19). Le Chef de l’Etat qui a présidé hier jeudi le Conseil des ministres a, en effet, « demandé au Premier Ministre d’examiner avec attention les informations publiées, les recommandations formulées et de prendre sans délais les mesures adéquates afin d’éclairer l’opinion sur les éléments contenus dans ledit rapport en vue des suites à donner ».Il a, par ailleurs, indiqué au Premier Ministre, l’urgence d’accentuer la mise en œuvre de la Stratégie nationale de Lutte contre le Blanchiment des capitaux et le Financement du Terrorisme afin de sortir le Sénégal de la liste des pays tiers à haut risque en la matière selon une publication récente.