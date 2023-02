Rapport Cour des Compte : Alioune Tine applaudit l'initiative du Procureur

Le Fondateur du Think tank Afrikajom Center a réagi à la déclaration du Procureur sur l'ouverture d'enquêtes préliminaires relatives aux conclusions du Rapport de la Cour des comptes. Alioune Tine s'est réjoui de cette déclaration : "le communiqué de presse du Procureur de la République est inédit et constitue une réponse aux promesses des autorités face aux attentes exprimées par la société civile sur le rapport covid19 de la Cour des Comptes. Il faut désormais suivre les suites de ces bonnes résolutions" a-t-il écrit. Pour rappel dans ledit communiqué, le procureur a demandé "aux officiers de police judiciaire de lui signaler à l'issue des enquêtes toute personne dont la responsabilité peut être engagée de façon indiscutable pour une quelconque infraction en rapport avec les faits dénoncés, lesquelles personnes seront rigoureusement traduites devant les juridictions et punies conformément à la loi". La décision a été prise « à la suite de la saisine du Garde des sceaux, Ministre de la justice, par la Cour des comptes ».