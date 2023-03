Racisme et xénophobie : Le Frapp appelle au boycott des produits venant de la Tunisie

Le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (FRAPP) invite les sénégalais, les africains noirs établis au Sénégal et tous les militants contre le racisme et la xénophobie à boycotter les produits venant de la Tunisie : « le beurre et l’huile Jadida, les pâtes et le couscous Randa, les dattes de marque « Nour Degllet d’origine tunisienne pendant le ramadan à venir, etc ». Le député Guy Marius Sagna et Cie, invitent les sénégalais, les africains noirs établis au Sénégal et tous les militants contre le racisme et la xénophobie à ne pas rester sur le sentiment d’indignation, à venir massivement déposer individuellement une lettre de protestation au ministère sénégalais des affaires étrangères. Le FRAPP. « Le FRAPP invite les sénégalais, les africains noirs établis au Sénégal et tous les militants contre le racisme et la xénophobie à refuser que cette négrophobie ordinairement diffuse dans des parties de la société maghrébine et devenue une négrophobie d’État assumé par le Président tunisien, soit une fois de plus comme traitée comme un fait divers », rapporte un communiqué.