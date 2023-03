Racisme: Guy Marius Sagna et Cie encore devant l’Ambassade de la Tunisie

Les activistes n’abandonnent pas. Et, «ce jeudi 09 mars à 15h une délégation des mouvements Africa first, Sénégal notre priorité et le FRAPP conduite par le député Guy Marius Sagna ira déposer à l'ambassade de Tunisie au Sénégal une lettre de protestation contre l'oppression raciale d'État exercée par la Tunisie sur les africains noirs ». L’annonce est faite par le député-activiste, Guy Marius Sagna. Il est à signaler que lui et 18 camarades membres du FRAPP, de SNP et d’Africa First ont été arrêtés le samedi 5 mars et gardés à vue au commissariat central de Dakar. Ce n’est finalement le lendemain de leur arrestation qu’ils ont pu humer l’air de la liberté. Ils étaient allés à l'ambassade de la Tunisie à Dakar pour déposer une lettre de protestation contre les propos «irresponsables, racistes et négrophobes tenus par le Président de la Tunisie, et l'effet domino que cela a entraîné à travers une chasse aux africains noirs dans ce pays ».