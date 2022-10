RTS : Des agents traînent Racine Talla à l’OFNAC

Le bras de fer entre le directeur de la Télévision Nationale, Racine Talla et les syndicalistes de la Rts, affiliés au Synpics-Cnts, se poursuit jusqu’à l’Office Nationale de Lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac). D’après un communiqué parvenu à Seneweb, le collège des Délégués et l’Intersyndicale SYNPICS-CNTS de la RTS invitent la presse Nationale et Internationale au dépôt de la lettre de dénonciation contre la gestion nébuleuse et gabégique du Directeur Général Racine Talla à l’OFNAC. L’événement est prévu ce jeudi 13 octobre 2022 à 10 heures à la Cité Keur Gorgui. Ce dépôt sera suivi d’un point de presse, renseigne le document.