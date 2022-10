RETOUR SUR LE TRAFIC DE VISAS AU CONSULAT FRANÇAIS : 2 SUSPECTS ARRÊTÉS

La Division des investigations criminelles (DIC) a démantelé une mafia au cœur du Consulat de France au Sénégal, active dans le trafic de visas et de cartes de séjour. Selon Libération, qui donne l’information, le nommé Samba Ousmane Diaw, gérant d’une agence de voyage, a été arrêté à cet effet. Les hommes du commissaire Adramé Sarr, après une descente dans l’agence de voyage, se sont rendus chez son présumé complice, Moussa Diaw. Interrogé, ce dernier a avoué que les passeports, trouvés à son domicile, appartiennent à leurs clients, candidats à l’émigration, tout en ajoutant que le gérant de l’agence de voyage était chargé des démarches pour l’obtention des visas en complicité avec des agents du Consulat. Il a aussi reconnu que les cartes de séjour, envoyées via DHL, par leur acolyte, Hussein, de nationalité libanaise établi en Turquie, sont fausses. Moussa Diaw et son partenaire, gardés à vue pour association de malfaiteurs, trafic de migrants, faux et usage de faux portant sur des écritures administratives et entrave à l’action de la Justice, ont déclaré qu’ils empochaient pour chaque candidat une commission de 90 mille F CFA.