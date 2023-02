Questions orales et d’actualité : Guy Marius Sagna saisit encore le président de l’Assemblée nationale

Le député Guy Marius Sagna a encore déposé sur la table du président de l’Assemblée nationale Amadou Mame Diop dix (10) questions orales et deux (02) questions d’actualité. Pour les 10 questions orales, il s’agit de: 01- question orale portant sur les discriminations salariales frappant 11 chefs de division à l’agence de la sécurité de proximité 02 – question orale portant sur des arriérés de salaire dus à 16 travailleurs du centre de traitement des épidémies (CTE) de l’hôpital régional de Ziguinchor 03- question orale portant sur l’indexation des salaires des travailleurs des bateaux de pêche sur la convention de l’OIT de 2007 04- question orale portant sur les difficultés des sénégalais établis en France à trouver du travail du fait de l’ambassade de France au Sénégal 05 – question orale portant sur le désert syndical dans les entreprises de centres d’appels 06- question orale portant sur la protection des populations des villages de Tchiky et environs face aux cimenteries 07 – question orale portant sur la négligence de la filière porcine 08- question orale portant sur la privatisation de l’université virtuelle du Sénégal et de la promotion 6 09- question orale portant sur l’état des recherches pour retrouver l’adjudant-chef Didier Badji 10- question orale portant sur les sanctions de 150 autorités maliennes de la transition Pour les 02 questions d’actualité, il s’agit de: 1- question d’actualité portant sur le rôle des mercenaires de la désinformation dans la réélection du président-candidat Macky Sall en 2019: « scandale international TEAM JORGE » 2- question d’actualité portant sur les nervis et milices privées aux côtés des forces de sécurité GMS,.