Quand El Hadj Kassé dément sèchement Mankeur Ndiaye

Twitter est souvent le cadre d’échanges savoureux entre personnalités de la vie publique sénégalaise. Mankeur Ndiaye et El Hadj Kassé nous en ont donné un bel exemple. Croyant sans doute bien faire, le premier nommé a, dans un tweet, formulé un message de soutien au second dont il dénonce la mise en quarantaine et l’isolement au sein du pouvoir. Un message de solidarité qui n'a visiblement pas plu au bénéficiaire. En réponse, El Hadj Kassé a recadré fermement Mankeur Ndiaye.