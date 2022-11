Qatar 2022 : La Fifa ouvre une procédure disciplinaire contre le Sénégal

La FIFA a annoncé l’ouverture d’une procédure disciplinaire contre l’équipe du Sénégal, quelques heures après la qualification en huitième de finale. La FIFA reproche aux Sénégalais d’avoir seulement envoyé Aliou Cissé en conférence de presse avant le match face à l’Equateur, alors qu’il devait obligatoirement être accompagné d’un de ses joueurs. L’instance mondiale reproche aux Sénégalais d’avoir seulement envoyé Aliou Cissé en conférence de presse avant le match face à l’Equateur (victoire 2-1), alors qu’il devait obligatoirement être accompagné d’un de ses joueurs. Si l’enquête ouverte par la Fifa montre que l’équipe du Sénégal a violé l’article 44 du Règlement de la Coupe du Monde, l’article 2.7.2 du Règlement Médias et Marketing et l’article 8.5.3 du Manuel de l’équipe, le Sénégal pourrait être condamné à une amende. La Fifa a infligé une amende de 10.000 francs suisses à l’équipe allemande pour des faits similaires. Le sélectionneur allemand Hansi Flick, s’est présenté seul en conférence de presse. Il avait expliqué qu’il ne voulait pas fatiguer un de ses joueurs avant le match important face à l’Espagne (1-1). Flick a justifié cette absence par le temps estimé à 3 heures de route entre le camp de base de l’Allemagne et la salle de conférence de Doha.