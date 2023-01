« Proxénétisme » : Serigne Bassirou Guèye décharge Ndèye Khady Ndiaye mais…

Le Procureur de la République a aussi tenu à apporter, face à la presse ce jeudi, des précisions sur les accusations selon lesquelles il aurait introduit des photos obscènes dans le dossier pour charger Ndèye Khady Ndiaye de proxénétisme. Démenti… Selon lui, depuis le début du dossier, allant du « viol », il n’a jamais été question de proxénétisme à l’endroit de Ndèye Khady Ndiaye. « Lui (Sonko), on l’accuse de viol et menace de mort et Ndèye Khady Ndiaye de complicité de viol et autres… Au lieu de se préoccuper de la procédure, il s’est surtout concentré sur la personne de Serigne Bassirou au point d’en oublier la procédure…« , soutient Serigne Bassirou Guèye. « Même Capitaine Touré n’a jamais…« Sur ce, il précise que dans ce dossier, « depuis le début du dossier à la Section de recherche, au Procureur qui a saisi le juge d’instruction jusqu’à leur inculpation, à l’annonce même du procès, il n’a jamais été question de proxénétisme. Ça n’a jamais existé dans le dossier… Comment puis-je charger Ndèye Khady Ndiaye alors que même le Capitaine Touré, chargé de l’enquête, n’a jamais fait mention de proxénétisme« . Charges contre Sonko et Ndèye Khady Ndiaye… Non sans revenir sur son réquisitoire introductif du 09 février. Il rappelle ainsi les chefs d’accusation sur Ndèye Khady Ndiaye qui portent sur « l’incitation à la débauche, diffusion d’images contraires aux bonnes moeurs et complicité de viol ». Concernant Ousmane Sonko, il est poursuivi pour « viol et menace de mort« .