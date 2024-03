Proposition loi d’amnistie : Taxawu Sénégal a voté contre

En commission des lois, le député de Taxawu Sénégal, entité proche du candidat à la présidentielle Khalifa Ababacar Sall, a voté contre la proposition de loi d’amnistie proposé par le gouvernement. Cette rencontre s’est déroulée en prélude à la plénière prévue demain mercredi pour débattre de cette loi d’amnistie. Pour rappel, le projet de loi soumis au Parlement par le gouvernement sénégalais concerne les manifestations qui ont eu lieu entre mars 2021 et février 2024. Au cours de ces troubles, plus de 60 personnes ont été tuées. Dans un message, Amnesty International souligne que ce projet est « un affront aux familles des victimes de ces violences et une prime troublante à l’impunité ».