Proposition de Loi : « Aminata Touré viole l’article 25 de la Constitution du Sénégal », (M. Diakhaté)

La députée Aminata Touré a décidé de déposer une proposition de loi limitant l’exercice de fonctions et responsabilités dans les Institutions de la République en rapport avec l’existence de liens familiaux avec le Président de la République. Et selon l’ancien ministre-conseiller, Moustapha Diakhaté, en l’état actuel, la proposition de Loi de Mme la Députée Aminata Touré est anti constitutionnelle. Moustapha Diakhaté est formel : « En l’état actuel, la proposition de Loi de Madame la Députée Aminata Touré est anti constitutionnelle ». D’après lui, la députée viole l’article 25 de la Constitution du Sénégal qui dispose : « Chacun a le droit de travailler et le droit de prétendre à un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail, en raison de ses origines, de ses opinions, ou de ses croyances. »